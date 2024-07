ATP Umago, Musetti in finale: "È un momento molto bello della mia vita"

Continua il momento d'oro del toscano, che vola in finale nel '250' croato grazie alla netta vittoria sul giovane Mensik. "Sto vivendo un periodo molto positivo - spiega Musetti - ma non dimentico cosa c'è dietro a questi successi. Ho avuto tanti alti e bassi in carriera e ho capito che le cose belle arrivano quando meno te l'aspetti, nel tennis come nella vita"

Dopo la finale del Queen’s e la storica semi di Wimbledon, Lorenzo Musetti supera 6-4, 6-1 il ceco Jakub Mensik e vola all'ultimissimo atto di Umago, dove il nostro n.17 del mondo sabato affronterà l'argentino Francisco Cerundolo (n.37). Per il toscano, diventato papà lo scorso marzo, è la quarta finalissima in carriera, ora a caccia del suo terzo titolo dopo il 500 di Amburgo e il '250' di Napoli. Da domenica, poi, potrà concentrarsi sulle Olimpiadi. "Ho giocato il mio miglior tennis contro un super giocatore - spiega il 22enne di Carrara - mi rivedo molto in lui quando ero all'inizio della mia carriera e vincevo le prime partite nel circuito maggiore. Gli manca, naturalmente, un po' di esperienza, ma ho dovuto dare il massimo per batterlo e disputare un match convincente. Sto vivendo un periodo molto positivo, ma non dimentico cosa c'è dietro a questi successi. Ho avuto tanti alti e bassi - ammette - e negli ultimi due anni ho affrontato diversi cambiamenti nella mia vita. Ho capito che le cose belle arrivano quando meno te l'aspetti e proprio per questo bisogna sempre farsi trovare pronti per afferrare l'attimo. E credo che in questo momento sto cogliendo tutte le opportunità che il tennis e la vita mi stiano offrendo".