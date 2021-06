DE MINAUR VINCE IL 1° SET: 6-2 A TRAVAGLIA

Parte in salita l'avventura di Travaglia a Parigi: un De Minaur molto centrato gli strappa due volte la battuta (su 3 palle break) e chiude 6-2 in 37'. Per Stefano solo il 53% di punti vinti con la prima, troppo poco