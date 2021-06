Il tennista romano supera il coreano al termine di un match equilibrato soprattutto nel primo parziale, approdando agli ottavi insieme agli altri due italiani Sinner e Musetti. Un record per il tennis azzurro, ma anche per lo stesso Berrettini: è il primo italiano di sempre a raggiungere i quarti di finale in tutti e 4 i tornei del Grande Slam

Il "triplete" azzurro si completa, e con la vittoria di Matteo Berrettini diventano tre gli italiani che approdano agli ottavi del Roland Garros: è la prima volta nell'era Open. Dopo Sinner e Musetti (che nel "derby" ha eliminato Cecchinato), il tennista romano completa la giornata perfetta battendo in tre set (7-6 6-3 6-4) il sudcoreano Kwon, al termine di un match che sulla carta pareva dall'esito scontato e che invece è rimasto a lungo sul filo dell'equilibrio. Kwon si dimostra infatti avversario tosto, capace di mettere in difficoltà Berrettini soprattutto nel primo set, con l'azzurro che ingrana lentamente, venendo davvero fuori solo nel terzo set, dominato.

Federer in dubbio

Il suo avversario agli ottavi è uscito dalla "battaglia" tra Federer e Koepfer, quasi 4 ore di match al termine delle quali ha prevalso il campione svizzero. Federer dopo il match ha però detto di non essere sicuro di proseguire il torneo. "Devo decidere se continuare a giocare o no - ha spiegato -, vedremo come mi sentirò".

Accoppiamenti da sogno anche per Sinner, che se la vedrà con Nadal, e Musetti (contro Djokovic), per un'altra giornata che si preannuncia indimenticabile per il nostro tennis.