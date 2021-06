Sinner agli ottavi: Ymer battuto in tre set

Non solo Musetti agli ottavi di finale del Roland Garros: missione compiuta per Jannik che supera in tre set (6-1, 7-5, 6-3) lo svedese Ymer. Ottima la tenuta nervosa del 19enne italiano, che raddrizza il secondo set recuperando il break e chiude i giochi nel parziale seguente

Non solo Musetti nel sabato italiano al Roland Garros. Dopo il derby azzurro che premia il 19enne di Carrara contro Cecchinato, c’è anche la firma di Jannik Sinner che s’iscrive alla seconda settimana dello Slam parigino. Il numero 19 del mondo si sbarazza in tre set di Elias Ymer, 25enne svedese che cede 6-1, 7-5, 6-3 e concede gli ottavi di finale al talento di San Candido. Se nella scorsa edizione Sinner si era spinto fino ai quarti di finale, l’obiettivo è ripetersi nonostante il probabile confronto con il re della terra rossa, Rafa Nadal.

La partita

Primo set senza storia, parziale dominato 6-1 da Jannik in 31 minuti: tre i break ottenuti dal 19enne di San Candido, implacabile alla risposta contro il numero 105 del mondo. Inerzia del match che cambia nel set seguente, quando la regolarità dei turni di servizio viene interrotta al 7° game: Ymer sale di livello e mette pressione all’italiano, che viceversa s’innervosisce e commette qualche sbavatura di troppo. La svolta arriva nel gioco decisivo, il 10°, mentre lo svedese serve per pareggiare il conto dei set: sfuma un set point, convertita la palla break che apre al monologo azzurro. Saranno cinque i game consecutivi inanellati da Sinner, che si assicura anche il secondo set (7-5, in 63 minuti) e imposta al meglio anche il terzo parziale. Non manca qualche rischio di troppo, vedi i turni al servizio al 3° e al 5° gioco, quando Ymer non concretizza otto palle break complessive. Chi non sbaglia è invece Jannik, che sale 5-3 e chiude i giochi al primo match point. Ci sarà anche lui alla seconda settimana dello Slam parigino.