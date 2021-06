Lorenzo Musetti sfiora l'impresa con Novak Djokovic agli ottavi del Roland Garros: il 19enne di Carrara, all'esordio in uno Slam, si ritira nel quinto set (7-6, 7-6, 1-6, 0-6, 0-4) per un guaio fisico dopo aver dominato per oltre due ore il numero 1 del mondo. Djokovic sfiderà ai quarti Matteo Berrettini

Lorenzo Musetti si arrende a Novak Djokovic, alla fatica e alla sfortuna negli ottavi di finale del Roland Garros. Per la prima volta in carriera sullo Chatrier, il classe 2002 incanta il pubblico parigino, dominando per oltre due ore il n°1 e vincitore di 18 Slam con il suo tennis tutto fantasia, variazioni e vincenti. Vinti i primi due tie-break, il serbo è rientrato negli spogliatoi, riordinando le idee e uscendo con un altro piglio. Da quel momento si è vista un'altra partira, con due set chiusi un appena 41' complessivi e un solo gioco lasciato a Musetti. L'azzurro, che ha accusato un netto calo fisico, ha chiesto un medical time-out poco prima del quinto e decisivo set: a nulla però è servito, con Djokovic in versione 'cannibale' che non ha concesso nemmeno le briciole al giovane rivale. Lorenzo ha alzato bandiera bianca sullo 0-4 e con due break di svantaggio, non volendo rischiare di peggiorare l'infortunio in vista dei prossimi impegni. Se ne va con l'applauso dello Chatrier, ma soprattutto con quello di un Djokovic che sa di aver avuto di fronte uno dei grandi protagonisti del tennis del prossimo decennio.