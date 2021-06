Diego Schwartzman si libera in tre set del tedesco Struff con i parziali di 7-6, 6-4, 7-5 e vola per la terza volta in carriera ai quarti del Roland Garros: affronterà uno tra Sinner e Nadal. Nel tabellone femminile, avanti Coco Gauff, per la prima volta tra le migliori 8 in uno Slam

