In vista di Wimbledon, entra nel vivo la stagione sull'erba con il Queen's, torneo che vedrà al via ben cinque azzurri, di cui quattro teste di serie: Berrettini, reduce dal quarto di finale a Parigi, guiderà il seeding. Con lui anche Sinner, Sonego e Fognini. Al 1° turno subito il derby Berrettini-Travaglia. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Da lunedì 14 a domenica 20 giugno su Sky Sport appuntamento in diretta con il torneo maschile ATP 500 “cinch Championships” di Londra, più conosciuto come Il Queen’s, vero e proprio banco di prova in vista dell’attesissimo Wimbledon, visto che anche in questa occasione si gioca sull’erba. Dotati di un montepremi complessivo di 1.290.135 euro, il torneo andrà in onda su Sky Sport Arena, con diversi incontri anche su Sky Sport Uno. Queen’s live anche in streaming su NOW. Telecronache di Elena Pero, Luca Boschetto e Pietro Nicolodi, mentre il commento tecnico sarà affidato a Claudio Mezzadri e Laura Garrone.

Berrettini testa di serie n°1, Sinner n°3 Le parole Berrettini rilancia: "Ora un grande Wimbledon" Cinque italiani in tabellone, con Matteo Berrettini, reduce dallo splendido quarto di finale a Parigi, testa di serie numero uno del tabellone. Jannik Sinner è la numero tre, Fabio Fognini (8), Lorenzo Sonego (7) e Stefano Travaglia. Oltre agli italiani, tra i nomi di spicco presenti al Queen’s Club di Londra figurano anche quelli del canadese Denis Shapovalov, dell’australiano Alex de Minaur, del russo Aslan Karatsev, dell’inglese Daniel Evans e dello spagnolo Feliciano Lopez, campione in carica, vincitore del torneo nel 2019 (nel 2020 il torneo non si è disputato a causa della pandemia). Attesa anche la prova dello scozzese Andy Murray, ex numero uno del mondo, al rientro dopo tre mesi di inattività, dovuti ai problemi a un’anca.

Atp Queen's Championships, il tabellone Il sorteggio ha “regalato” subito un derby tricolore, con protagonisti Matteo Berrettini, n.9 del ranking mondiale e prima testa di serie, e Stefano Travaglia, n.78 ATP: il 29enne di Ascoli Piceno è in vantaggio per 3 a 1 nei testa a testa sul campo, ma il 25enne romano, ha vinto il più recente e l’unico nel circuito maggiore, lo scorso anno negli ottavi degli Internazionali d’Italia. Fabio Fognini, n.29 della classifica mondiale e 8 del tabellone, esordirà contro il cinese di Taipei Yen-Hsun Lu, n.680 ATP ma in gara con il ranking protetto: il 34enne di Arma di Taggia è in vantaggio per 2 a 1 nel bilancio dei confronti diretti con il 37enne asiatico. Jannik Sinner, n.19 ATP e terzo favorito del seeding, dovrà vedersela al primo turno con il britannico Jack Draper, n.309 del ranking, in gara con una wild card: non ci sono precedenti tra il 19enne di Sesto Pusteria e il mancino di Sutton, anch’egli classe 2001. Lorenzo Sonego, n.28 ATP e settima testa di serie, attende come avversario invece un giocatore proveniente dalle qualificazioni.