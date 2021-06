Bellissimo gesto di Novak Djokovic, dopo aver vinto la finale del Roland Garros in cinque set contro Tsitsipas. Il numero 1 del mondo ha regalato a un ragazzo seduto in tribuna la sua racchetta: la gioia per il dono ricevuto è incontenibile, tra gli applausi del resto del pubblico

ROLAND GARROS, VINCE DJOKOVIC