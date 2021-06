Queen's, Berrettini vince il "derby" con Travaglia

È Matteo Berrettini il primo italiano a volare agli ottavi di finale al torneo del Queen’s, Atp 500. Il n°9 al mondo vince il “derby” contro Stefano Travaglia grazie a una prestazione in crescendo, in cui riesce a ‘neutralizzare’ lo svantaggio iniziale e a imporsi con una forza fisica e mentale che mina le sicurezze dell’avversario e lo costringe alla resa. Il primo set parte, infatti, tutto in salita per il tennista romano che perde il primo turno di battuta sbagliando la profondità di due dritti e poi arrendendosi sul colpo decisivo al nastro. Travaglia sembra inscalfibile sul servizio ma al settimo game ecco la risposta di Berrettini che prende il largo con un lob e poi con un dritto incrociato si prende il break. Il parziale si prolunga fino al tie-break, dove Berrettini salva due palle complicate e approfitta di un errore sul lungo linea dell’ascolano per restare in piedi, poi con il 6° ace, un’esterna vincente e un dritto lungolinea va a vincere il set. Schema analogo all’inizio del secondo, dove Travaglia fa suo il break dopo lo scambio più lungo dell’incontro e tiene il servizio al successivo game. Questa volta la reazione di Berrettini è immediata: usa bene lo slice, si prende il break e riequilibra il parziale del secondo game sul 2-2. Il tennista romano è pronto ad andare in vantaggio sul possibile 4-2, ma Travaglia riesce a difendersi sui dritti dell’avversario e seppur a fatica tiene il turno di battuta per il parziale 3-3. Entrambi non sbagliano più il servizio, nonostante un match point neutralizzato dal tennista ascolano, e si arriva di nuovo al tie-break: un doppio fallo di Travaglia concede il mini-break a Berrettini che va a vincere set e partita con un passante in rovescio.