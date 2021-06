Fabio Fognini eliminato agli ottavi del “Cinch Championships”, ATP 500 in corso al Queen’s Club di Londra e in diretta su Sky Sport. Il 34enne di Arma di Taggia, n.29 del ranking e 8 del tabellone, ha ceduto 6-3, 7-6 al croato Marin Cilic, n.37 del ranking, trionfatore sull'erba londinese nel 2012 e nel 2018. Il 32enne di Medjugorje sconfigge per la quarta volta consecutiva Fabio, centrando la settima vittoria di fila negli ultimi giorni dopo il trionfo di Stoccarda.

La cronaca del match

Primo set in cui Cilic è semplicemente ingiocabile al servizio: 11 ace, 79% di prime in campo e appena sei punti concessi in risposta a Fognini, che cede il servizio a zero nel quarto gioco per il 6-3 finale. Nel secondo parziale il ligure sfrutta la minor precisione del croato in battuta, piazzando il break nel secondo game. Cilic però ritrova il braccio e si riporta in parità alla prima occasione, annullando anche un set-point sul 6-5. Si va al tie-break, dove Fabio va sotto 1-4: Fognini cancella un match-point, ma sul secondo il croato chiude con il dritto e vola ai quarti.