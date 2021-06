Queen's, Berrettini in semifinale: sconfitto Evans

Dopo l'attesa per la pioggia Berrettini avanza ancora sull'erba londinese del Queen's. Il numero 9 del mondo ha sconfitto in due set (7-6, 6-3) il britannico Daniel Evans. Nei turni precedenti il tennista romano aveva eliminato Travaglia e Murray: ora sfiderà il vincente di De Minaur-Cilic. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport

La testa di serie numero 1 dell'Atp 500 del Queen's Matteo Berrettini si è qualificato per la semifinale, battendo in due set il britannico Evans (7-6, 6-3). Il tennista romano sfiderà sabato il vincente della sfida tra De Minaur e Cilic. Berrettini ha conquistato il primo set al tie-break dopo 8 palle break non sfruttate, mentre nel secondo ha strappato il servizio all'ottavo gioco per poi imporsi 6-3. Il numero 1 italiano ha messo a segno 13 ace contro i 3 dell'avversario, mentre i punti complessivi sono stati 74 rispetto ai 61 del britannico. E' la terza semifinale in carriera sull'erba per Berrettini, dopo quelle a Stoccarda e Halle nel 2019.

La programmazione in diretta su Sky Sport, anche in streaming su NOW

sabato 19 giugno

ore 14 - Prima semifinale - Sky Sport Arena

ore 16 - Seconda semifinale - Sky Sport Arena

ore 14.30 - Finale - Sky Sport Arena

Domenica appuntamento con lo speciale "Io sono Sonego"

Domenica 20 giugno, dopo la finale del torneo del Queen’s, appuntamento con lo speciale “Io sono Sonego”. In una lunga intervista realizzata sui campi del Circolo della stampa Sporting di Torino il 26enne tennista torinese racconta il suo approccio al tennis dopo le prime esperienze da calciatore, fino alla stagione esaltante che sta vivendo quest’anno con il titolo vinto al torneo di Cagliari e soprattutto la semifinale raggiunta agli Internazionali d’Italia a Roma. Tanto tennis, ad una settimana da Wimbledon, ma anche le altre sue passioni, come il granata del Torino e la musica. Lo speciale in onda su Sky Sport Arena domenica 20 giugno alle ore 16.30 è anche disponibile on demand. Tutti i passaggi:

domenica 20 giugno, alle 16.30 – Sky Sport Arena

martedì 22 giugno, alle 20.00 – Sky Sport Uno

mercoledì 23 giugno, alle 23.00 – Sky Sport Uno

(disponibile on demand)