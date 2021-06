Al via lunedì 28 giugno il terzo Slam della stagione: dopo lo stop imposto nel 2020 dalla pandemia, torna Wimbledon, che riparte dalla finale show di due anni fa tra Djokovic e Federer. Finale maschile prevista sul Centrale e con pubblico l'11 luglio. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport Tennis, canale 205

Si ricomincia dalla finale Djokovic-Federer, quattro ore e 57' battaglia e quei due match-point non sfruttati dallo svizzero, al termine di una delle partite più belle nella storia del tennis. Causa pandemia, resta quello l'ultimo punto giocato a Wimbledon, saltato nel 2020, che torna da lunedì in diretta su Sky Sport Tennis, il nuovo canale dedicato da Sky ai fenomeni della racchetta.

Quando si gioca Wimbledon?

leggi anche

Murray c'è: wild-card. Centrale pieno per finali

Si comincia lunedì 28 giugno, per terminare domenica 11 luglio con la finale maschile. Sabato 13, invece, è in programma l'ultimo atto del torneo femminile. Entrambe le partite sono previste con capienza massima di pubblico sul Centrale. Domenica 4, come di consueto, non si gioca per rispetto del Middle Sunday: è l'ultima volta che lo Slam londinese rispetta questa tradizione. Dal 2022, infatti, si giocherà anche di domenica.