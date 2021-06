Dopo quella vinta a Cagliari, l’azzurro raggiunge la seconda finale del 2021 al "Viking International", torneo Atp 250 che si gioca sui campi in erba del Devonshire Park di Eastbourne. Il 26enne di Torino ha sconfitto in tre set l’australiano Max Purcell (n° 283 al mondo e rivelazione del torneo) col punteggio di 6-1, 3-6, 6-1. Sfiderà Alex De Minaur, che ha sconfitto il sudcoreano Kwon Soon-woo in due set

Ancora un azzurro protagonista. Lorenzo Sonego ha raggiunto la seconda finale della sua stagione al torneo Atp 250 che si sta avviando all’ultima fase sui campi in erba di Eastbourne (in Gran Bretagna). Il 26enne di Torino, n° 27 al mondo e terzo favorito del seeding ha sconfitto in tre set (6-1, 3-6, 6-1) l’australiano Max Purcell (283° al mondo e rivelazione del torneo) in un’ora e 38 minuti di gioco. Per Sonego è la seconda finale del 2021 dopo quella vinta a Cagliari.

L’azzurro sfiderà un altro australiano, Alex De Minaur (18° del ranking Atp). Il 22enne ha sconfitto in due set il sudcoreano Kwon Soon-woo 6-3, 7-6.