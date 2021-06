SuperTennis dal 1° luglio sul canale 212 di Sky

Sky Italia e Sportcast, la media company controllata dalla Federazione Italiana Tennis, hanno raggiunto un accordo per aumentare la visibilità del tennis e del padel in un momento estremamente positivo per queste due discipline sportive in Italia. Nell’ambito di tale accordo, a partire dal prossimo 1° luglio il canale monotematico SuperTennis sarà spostato dalla posizione 224 alla posizione 212 dell’elenco dei canali sportivi presenti su Sky, ferma restando la contemporanea presenza sul canale 64 del digitale terrestre.