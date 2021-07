Nick Kyrgios ne combina un'altra delle sue: poco prima del match sul Court 1 contro Auger Aliassime, l'australiano si accorge di non aver portato le scarpe. In suo soccorso arriva un'addetta, che gliele porta appena prima del sorteggio. Il torneo in diretta su Sky Sport, con ben 9 canali dedicati

