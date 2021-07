Matteo Berrettini sfida Hubert Hurkacz per un posto in finale a Wimbledon: azzurro in campo sul Centrale alle 14.30, subito dopo l'altra semifinale tra Djokovic e Shapovalov. Il match live su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) e sul nostro liveblog

Matteo Berrettini è diventato il primo azzurro approdato al penultimo atto ai “The Championships”, 61 anni dopo Nicola Pietrangeli, che nel 1960 venne poi stoppato da Rod Laver. Venerdì nella semifinale della parte bassa del tabellone del terzo Slam del 2021, in corso sui campi in erba dell’All England Club, il 25enne romano, n.9 del ranking e 7 del seeding, troverà dall’altra parte della rete il polacco Hubert Hurkacz, n.18 del ranking e 14 del seeding, alla terza presenza a Wimbledon dove per la prima volta è approdato al penultimo atto. Quella di Wimbledon è la seconda semifinale in carriera in un Major per Matteo dopo quella raggiunta agli Us Open del 2019, stoppato poi da Nadal.