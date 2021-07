Ashleigh Barty ha conquistato il titolo femminile di Wimbledon: Karolina Pliskova battuta in finale con i parziali di 6-3, 6-7, 6-3. Per l'australiana si tratta della seconda vittoria in uno Slam dopo Parigi 2019. Domenica alle 15 la finale maschile Berrettini-Djokovic in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Now SU SKY È LA DOMENICA DELLE FINALI Condividi:

Ashleigh Barty è la nuova regina di Wimbledon. L'australiana, numero 1 del mondo, ha battuto la ceca Karolina Pliskova con i parziali di 6-3, 6-7, 6-3 in poco meno di due ore di gioco, conquistando per la prima volta in carriera il torneo londinese. Per Barty è il secondo Slam vinto dopo il Roland Garros 2019.

La cronaca del match Pliskova paga a caro prezzo lo scotto del debutto in finale a Londra, partendo ad handicap e trovandosi sotto 5-1 in un amen con tre break subiti. La ceca dà qualche segnale di ripresa nel finale di set, perso però 6-3. Barty parte avanti anche nel secondo parziale, ma il contro-break nel sesto gioco riporta tutto in parità. Quando l'inerzia sembra dalla sua parte, Karolina si fa rimontare da 40-0 nell'undicesimo gioco: il braccio dell'australiana però trema e al momento di chiudere, trascinando tutto al tie-break, dove a spuntarla è la ceca. Nel terzo set Barty parte ancora con un break di vantaggio e questa volta non si fa riprendere, chiudendo 6-3 e diventando la terza australiana a vincere Wimbledon dopo Margaret Smith Court ed Evanne Goolagong.