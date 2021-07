Berrettini-Djokovic su TV8

Una finale senza precedenti, con un italiano in campo per la prima volta in 144 anni di storia del torneo. E per questa occasione così straordinaria per lo sport italiano, Sky sceglie di aprire a tutti gli italiani le porte del campo centrale di Wimbledon con la diretta della Finale anche in chiaro su TV8, per tifare tutti insieme il nostro Matteo. CLICCA PER SAPERENE DI PIU'