Mai nella storia di Wimbledon una donna ha diretto una finale maschile: a segnare la svolta sarà domenica la croata Marija Cicak, arbitro scelto per la sfida tra Berrettini e Djokovic. Potret seguire la finale di Wimbledon live domenica alle 15 su Sky Sport Tennis (canale 205) e Sky Sport Uno (201). Sarà una giornata speciale: in diretta su Sky anche l'ultimo atto di Copa America, Europei e Gara-3 dei Playoff NBA

SU SKY È LA DOMENICA DELLE FINALI Condividi:

La prima volta di Berrettini in finale in uno Slam, la prima volta di Berrettini e Djokovic a duello sull'erba, ma non solo: all'elenco bisogna aggiungere anche il primato della croata Marija Cicak. Sarà lei, infatti, ad arbitrare alle 15 la finale maschile di Wimbledon (che potete seguire live su Sky): non era mai successo nella storia del torneo, come confermato dall'All England Club. Cicak, 43 anni, ha già arbitrato la finale femminile del 2014 tra Petra Kvitova ed Eugenie Bouchard e quella del doppio femminile nel 2017.

Wimbledon come US Open, Australian Open e Roland-Garros FOTOGALLERY Berrettini e le grandi imprese del tennis italiano Nata a Zagabria, Cicak ha guidato gli incontri durante le ultime 15 edizioni di Wimbledon, ma anche alle Olimpiadi in Atene, Londra e Rio nel 2016, dove ha arbitrato la finale femminile. Il torneo di Wimbledon è l'ultimo dei quattro tornei del Grande Slam a scegliere una donna come arbitro di sedia della finale maschile. Agli US Open, la greca Eva Asderaki-Moore ha fatto la storia nel 2015 arbitrando la finale vinta da Novak Djokovic contro Roger Federer, e la francese Sandra de Jenken ha fatto strada nel 2007 durante le finali dell'Australian Open e Roland-Garros.