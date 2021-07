Messaggio di Berrettini dopo aver battuto Hurkacz : "Se fossi in voi domenica accenderei Sky e guarderei la mia partita, poi l'altra 'finalina' che c'è in programma...". Matteo sfiderà Djokovic nella finale di Wimbledon alle 15, l'Italia si giocherà gli Europei contro l'Inghilterra alle 21, tutto in diretta su Sky. Ma non c'è finita: domenica ci sono anche l'ultimo atto della Copa America tra Brasile e Argentina e Gara-3 dei Playoff NBA

HIGHLIGHTS. BERRETTINI IN FINALE - SU SKY LA DOMENICA DELLE FINALI