Matteo Berrettini guarda avanti al termine della finale persa contro Djokovic a Wimbledon: "E' solo l'inizio, non la fine. Mi è mancato il passo in più, ma voglio tornare qui in finale". Djokovic: "Battaglia durissima, Matteo ha un martello. Ora voglio fare il Grande Slam". E su Twitter il serbo riceve i complimenti di Federer, raggiunto a quota 20 Slam

"Questo è solo l'inizio". E' la promessa di Matteo Berrettini al termine della finale persa a Wimbledon in quattro set contro Novak Djokovic. "E' una sensazione incredibile, troppe emozioni da poter gestire in una volta - ha detto ricevendo l'ovazione del Centrale -. Nole è stato più bravo di me anche in questo, sta scrivendo la storia di questo sport. Sono contento per questa finale, spero non sarà l'ultima. E' una onore essere qui, ho avuto grandi sensazioni. Ci voleva quel passo in più. Complimenti al team di Novak, vincono tantissimo. E' stato un lungo viaggio, questo non è una fine ma un inizio di carriera. Continueremo a provarci".