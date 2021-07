16/19 ©IPA/Fotogramma

Finale: Djokovic-Berrettini 6-7, 6-4, 6-4, 6-3. Finisce in finale la corsa di Matteo Berrettini a Wimbledon. L'azzurro cede in rimonta al n°1 del mondo Novak Djokovic, che trionfa in rimonta in quattro set (6-7, 6-4, 6-4, 6-3) al Championships per la sesta volta in carriera. Per il serbo 20° Slam, raggiunti Federer e Nadal. Matteo da lunedì tornerà 8 del ranking