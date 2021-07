Dopo quasi 4 ore di lotta Berrettini si arrende al n.1 del mondo: Djokovic vince in rimonta Wimbledon in 4 set (6-7, 6-4, 6-4, 6-3). Il serbo festeggia il suo 20° titolo del Grande slam, eguagliando il record di Federer e di Nadal. Autore di match spettacolare, in cui per più di una volta si è guadagnato la standing ovation, Matteo guarda avanti: "Per me questa non è la fine, ma l'inizio di una carriera"

BERRETTINI-DJOKOVIC, LA CRONACA