Il calendario di Berrettini in vista delle ATP Finals

Dopo la lunga e proficua campagna sull'erba, che ha visto Berrettini trionfare al Queen's e in finale a Wimbledon, il romano di prenderà pochi giorni di stop prima di volare a Tokyo, dove parteciperà ai Giochi olimpici con l'obiettivo (reale) di portare a casa una medaglia per l'Italia. Subito dopo ci sarà la campagna sul cemento americano, che porterà il circus prima a Toronto (8-15 agosto) e poi a Cincinnati (16-22), per i due Masters 1000 in diretta su Sky Sport. Sarà quello il preludio per gli US Open (30 agosto-12 settembre), torneo in cui Berrettini ha raggiunto la semifinale nel 2019, eliminato poi dal futuro vincitore, Nadal. In attesa di capire che ne sarà del Masters di Shanghai, è stato riprogrammato per la settimana seguente (10-17 ottobre) Indian Wells (diretta Sky Sport). Si tornerà poi in Europa per la campagna sul cemento indoor che sfocerà nell'ultimo 1000 della stagione a Parigi-Bercy (diretta Sky Sport): saranno quelli gli ultimi punti pesanti in vista di Torino.