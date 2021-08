Terza giornata del “National Bank Open”, quinto Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in cemento di Toronto in Canada e da seguire in diretta su Sky Sport.

Sinner, ko all'esordio con Duckworth

Jannik Sinner esce di scena a sorpresa all'esordio (2° turno) del Masters di Toronto. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.15 ATP (best ranking) e 16esima testa di serie, reduce dal successo nel “500” di Washington (terzo titolo ATP in carriera),ha ceduto 6-3, 6-4 all’australiano James Duckworth, n.85 del ranking, proveniente dalle qualificazioni. Il 29enne di Sydney ha capitalizzato al meglio l'unica palla break avuta nel primo set nel quarto gioco, bissando al settimo game del secondo per portarsi a casa una delle vittorie più prestigiose della carriera. Duckworth affronterà al 3° turno il russo Daniil Medvedev, prima testa di serie del seeding e numero 2 del mondo. Per Sinner invece un brusco risveglio dopo una settimana da sogno con vittoria nel primo 500 e il best ranking in classifica.