ATP Masters 1000 Toronto, il torneo su Sky Sport

Da Toronto, in Canada, il torneo maschile in diretta. Su Sky Sport da lunedì 9 a domenica 15 agosto, anche in streaming su NOW. Tre italiani nel tabellone principale, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini

Da lunedì 9 a domenica 15 agosto grande tennis in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con il torneo maschile di Toronto, evento dell’ATP Masters, in programma sul cemento dell’Aviva Centre della città canadese, vinto nelle ultime due edizioni dallo spagnolo Rafa Nadal (lo scorso anno il torneo non si è tenuto a causa dell’emergenza Covid). I canali di riferimento saranno Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con le giornate da lunedì a giovedì in onda anche su Sky Sport Arena. Nonostante alcune “nobili” assenze, fra queste anche quella di Matteo Berrettini, diversi fra i più forti tennisti al mondo prenderanno parte al torneo. Oltre a Nadal, da seguire, tra gli altri, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas, il canadese Denis Shapovalov e l’altro russo Andrey Rublev.

Tre italiani presenti

Tre al momento gli italiani presenti nel tabellone principale, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, ai quali si potrebbe aggiungere anche Lorenzo Musetti, impegnato nelle qualificazioni. Sinner è ancora impegnato nell’ATP 500 di Washington, dove alle 23 oggi giocherà la finale, live su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. La “squadra” tennis di Sky Sport che commenterà il torneo di Toronto sarà guidata da Elena Pero e Luca Boschetto.