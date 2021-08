In Canada Camila Giorgi trionfa al Wta 1000 di Montreal, conquistando a 29 anni il torneo più importante della sua carriera e Angelo Binaghi non può che esultare per l'ennesimo successo del tennis azzurro in questo magico 2021. "Quella di Camila è una grande vittoria ed è totalmente meritata - ha detto il presidente della Federtennis a Sky Sport -. Siamo molto contenti per lei e per la famiglia, che le è stata vicino in questi anni di alti e bassi". Ma questa vittoria non è un punto di arrivo per l'azzurra, anzi. "Credo che le possa aprire una seconda vita tennistica - ha proseguito Binaghi -. Ha un gran fisico e, anche se è vicina ai 30 anni, sarà una giocatrice longeva. Non le è precluso nulla, da adesso dovrà affrontare gli Slam e tornei più importanti con obiettivi ben differenti. Per esempio agli Us Open penso possa essere una vera mina vagante".