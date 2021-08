WTA Cincinnati: Giorgi e Paolini out al 1° turno

Niente da fare per le due tenniste italiane impegnate ai WTA 1000 di Cincinnati: Camila Giorgi - reduce dal trionfo di Montreal - è stata sconfitta in due set dall'americana Pegula, fuori anche Jasmine Paolini, battuta 6-3 6-2 sul cemento statunitense dalla russa Kudermetova

L'Italia del tennis femminile saluta già al primo turno i Masters di Cincinnati. Archiviato il trionfo nel WTA 1000 di Montreal, Camila Giorgi - che ha accettato lo Special Exempt, il lasciapassare per il tabellone principale - deve arrendersi in poco più di un'ora alla statunitense Jessica Pagula, che si "vendica" del ko nella semifinale canadese di pochi giorni fa battendo nettamente 6-2 6-2 la 29enne marchigiana, da lunedì n. 34 del ranking, che ha accusato un comprensibile calo fisiologico dopo l'impresa nel National Bank Open. Non va meglio a Jasmine Paolini - approdata nel main draw grazie alla bella prova contro la croata Donna Vekic - sconfitta in due set (6-3 6-2) dalla russa Veronika Kudermetova in un'ora e 13 minuti. Avanzano ai Sedicesimi Simona Halep, Jennifer Brady, Elise Mertens e una ritrovata Angelique Kerber.