Sonego, Berrettini e Fognini: tris azzurro su Sky

Altra giornata di grande tennis sui canali di Sky Sport al Masters 1000 di Cincinnati: esordio per Sonego contro Alcaraz sul campo 8, a seguire toccherà a Berrettini contro Ramos Vinolas: il numero uno italiano torna in campo dopo la finale di Wimbledon e l'infortunio che l'ha costretto al forfait a Tokyo. In serata Fabio Fognini opposto all'argentino Pella. Il Masters 1000 di Cincinnati è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

CINCINNATI, ESORDIO OK PER SINNER E FOGNINI