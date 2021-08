Dopo le eliminazioni di Fognini e Sinner salutano il Masters 1000 di Cincinnati anche gli altri due azzurri rimasti in gara, Berrettini e Sonego, sconfitti agli ottavi - rispettivamente - da Auger-Aliassime e Tsitsipas. Avanzano ai quarti anche Medvedev, Rublev e Sasha Zverev. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis

Niente derby italiano al Masters 1000 di Cincinnati , "antipasto" degli Us Open: eliminati entrambi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini che, in caso di vittoria, si sarebbero trovati l'uno di fronte all'altro ai quarti sul cemento statunitense. Sarà invece una sfida greco-canadese tra Stefanos Tsitsipas e Felix Auger-Aliassime , "carnefici" agli ottavi dei due azzurri. Gli altri match vedranno opposti Ruud-Zverev, Rublev-Paire e Medvedev-Carreno Busta.

La "rivincita" di Auger-Aliassime: Berrettini ko

Berrettini paga l'inattività, fermo 5 settimane a causa del risentimento alla gamba sinistra rimediato nella finale di Wimbledon che l'ha costretto anche a saltare i Giochi Olimpici di Tokyo. Dopo la vittoria in rimonta al secondo turno con Albert Ramos Vinolas, il numero 8 del mondo si è dovuto arrendere 4-6 3-6 alla maggiore freschezza del 2000 Auger-Aliassime, che si è "vendicato" così della sconfitta nell'atto finale di Stoccarda 2019 e di quella, recente, subita ai quarti dei Championships. Il primo set è il "festival" del break: Matteo rimonta da 0-2 a 2-2, ne annulla ben quattro nel terzo game ma accusa la stanchezza sulla risposta profonda che regala il 6-4 al rivale, cui lo lega una bella amicizia fuori dal campo. Il secondo si apre con un altro break del canadese, che inanella il 5° gioco consecutivo e allunga sul 3-0. L'italiano non è fortunatissimo - diverse le palle larghe di un niente - ma alla fine sono i 17 errori nel dritto a fare la differenza, non certo da lui.