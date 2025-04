Sinner, attesa per l'allenamento a Monte-Carlo

Attesa a Monte-Carlo per il primo allenamento ufficiale di Jannik Sinner 66 giorni dopo l'ultima volta. Il n. 1 al mondo è arrivato al Monte-Carlo Country Club alle ore 10, seguito dal coach Simone Vagnozzi e il preparatore atletico Marco Panichi. Per il momento, però, i campi sono impraticabili causa pioggia. Tutte le news dal Principato

A Monte-Carlo prosegue l'attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il n. 1 al mondo, che da domenica può allenarsi liberamente nei circoli affiliati alle Federazioni nazionali, è arrivato alle ore 10 al Country Club, accompagnato dal coach Simone Vagnozzi e dal preparatore atletico Marco Panichi. Il tennista azzurro si è dedicato martedì all'attività fisica e alla palestra, mentre oggi è prevista la ripresa degli allenamenti in campo, 66 giorni dopo l'ultimo allenamento "ufficiale" prima della sospensione di tre mesi concordata con la Wada. Tuttavia a Monte-Carlo, per il momento, piove e i campi sono impraticabili.