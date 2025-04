Da Paolini ad Alcaraz: il programma di oggi su Sky

Caccia ai quarti a Stoccarda per Jasmine Paolini, opposta alla tedesca Niemeier. A Barcellona torna in campo Carlos Alcaraz contro il serbo Djere. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prosegue la settimana con quattro tornei da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Riflettori puntati sul Wta 500 di Stoccarda dove sarà impegnata Jasmine Paolini . Reduce dalla vittoria su Eva Lys alla prima uscita con il nuovo coach, Marc Lopez, la toscana affronterà un'altra tedesca, la n. 121 al mondo Jule Niemeier . In palio un posto nei quarti di finale. Andrà a caccia dei quarti anche Carlos Alcaraz all'Atp 500 di Barcellona. Forte di una serie di sei vittorie consecutive, il murciano sfiderà Laslo Djere , proveniente dalle qualificazioni.

