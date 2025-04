Le scuse di Dart e l'ironia di Boisson

L'episodio ha fatto il giro del web e su Instagram sono arrivate le scuse di Dart: "Ciao a tutti, voglio scusarmi per ciò che ho detto in campo oggi. È stato un commento detto in un momento di rabbia, e me ne pento sinceramente. Non è questo il modo in cui voglio comportarmi, e mi assumo la piena responsabilità. Ho molto rispetto per Lois e per come ha giocato oggi. Imparerò da questo episodio e andrò avanti". Sui social è arrivata anche la risposta ironica di Boisson che ha postato un fotomontaggio con un deodorante in mano e la didascalia per il brand: "A quanto pare dobbiamo collaborare".