Musetti torna al successo dopo oltre due mesi battendo in rimonta l'americano Nava. Caruso battuto da Nishikori. Esordio anche per Berrettini, Sonego, Sinner e Fognini. Donne, avanti Trevisan. Gli US Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

Seconda giornata degli US Open , quarto e ultimo Slam del 2021, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows , a New York. Il torneo è visibile sui canali di Eurosport , 210 e 211 del pacchetto Sky.

Musetti batte in rimonta Nava

Lorenzo Musetti esce dall'incubo e torna a vincere un match dopo oltre due mesi. Il n.60 ATP, all’esordio in tabellone agli US Open dove è stato finalista a livello junior nel 2018, ha battuto in rimonta l’americano Emilio Nava, n.385 ATP con i parziali di 6-7, 6-4, 6-1, 6-3. Musetti parte contratto e subisce il break in apertura di set: Nava trema quando deve chiudere sul 5-3, spreca un set-point e restituisce il favore all'azzurro, che torna in partita ma perde al tie-break. Lorenzo non perde la testa e nel secondo parziale torna in parità (6-4), ritrovando anche i suoi colpi magici. Il 19enne toscano sale di livello e piazza un doppio break nel terzo set che gli regala il vantaggio (6-1). Musetti piazza un break anche in apertura del quarto parziale e chiude i giochi 6-3, interrompendo così la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive e altrettante uscite nei primi turni. Ora lo attende il 'gigante' (211 cm) americano Reilly Opelka.