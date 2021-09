La corsa verso il Grande Slam di Novak Djokovic si apre con una vittoria con il brivido: il n°1 del mondo cede un set al 18enne danese Rune. Bene Zverev, Shapovalov e Hurkacz. Fuori subito Carreno Busta e Khachanov. Tra le donne avanzano Barty e la campionessa in carica Andreescu. Gli US Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

Novak Djokovic al 2° turno degli US Open. Il serbo, numero 1 del mondo, ha battuto non senza difficoltà sull'Arthur Ashe Stadium il 18enne danese Holger Rune, al suo primo Major in carriera e reduce da due titoli Challenger di fila a San Marino e Verona. 6-1, 6-7, 6-2, 6-1 i parziali per Nole, che a New York (dove è 16-0 al 1° turno) va a caccia del Grande Slam dopo i trionfi di Melbourne, Parigi e Wimbledon: diventerebbe il terzo giocatore di sempre a riuscirci, il secondo nell'Era Open dopo Rod Laver. Giovedì lo attende l'olandese Griekspoor.