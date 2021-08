Murray contro Tsitsipas: "Ha perso mio rispetto"

Britannico furioso con l'avversario dopo la sconfitta al primo turno degli US Open, al termine di un match spettacolare chiuso solo al quinto set. A far arrabbiare Murray le lunghe interruzioni alla partita - a suo parere 'sospette' - causate dal greco in alcuni momenti cruciali, l'ultima per andare in bagno. "Non dico che senza quegli stop avrei vinto - ha spiegato - ma mi hanno condizionato. E' un gran giocatore, ma ho perso il rispetto per lui"

