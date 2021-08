A New York esce di scena all'esordio Camila Giorgi, battuta 6-4, 7-6 dalla romena Simona Halep, 12^ testa di serie del seeding. Martedì l'esordio dei 10 uomini nel tabellone principale, tra cui Berrettini e Sinner. Gli US Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

Prima giornata degli US Open , quarto e ultimo Slam del 2021 , in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows , a New York. In campo subito tre italiane, mentre per gli uomini bisogna attendere il Day 2, quando scenderanno in campo i 10 azzurri impegnati nel tabellone principale.

Giorgi eliminata al 1° turno dalla Halep

Esce subito di scena a New York Camila Giorgi. La n.36 del ranking mondiale, reduce dallo storico successo nel 1000 di Montreal, ha ceduto 6-4, 7-6 a Simona Halep, attualmente n.13 WTA e 12^ testa di serie, rientrata di recente dopo il lungo stop per l’infortunio al polpaccio rimediato agli Internazionali d’Italia in maggio che l’ha costretta a saltare Roland Garros, Wimbledon e Olimpiadi. Primo set estremamente equilibrato fino al 4 pari: a questo punto una Camila sino a quel momento quasi perfetta, sbaglia un dritto piuttosto agevole e commette un sanguinoso doppio fallo che le costa il break, capitalizzato dalla Halep per il 6-4. L'azzurra non sfrutta la prima palla break del match in avvio di secondo set, venendo poi punita da un altro passaggio a vuoto al servizio nel 5° game che le costa un altro break subito. La romena va a servire per l'incontro due volte, ma non riesce a chiudere, sprecando anche due match point: Simona è costretta al tie-break, dove archivia la pratica e vola al 2° turno.