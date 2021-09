Djokovic piega Zverev, Grande Slam a un passo

Il fuoriclasse serbo si prende la rivincita di Tokyo 2020 e batte il tedesco 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2 dopo oltre 3 ore e 30' di battaglia: domenica affronterà Daniil Medvedev in finale per conquistare 52 anni dopo Rod Laver il Grande Slam. In caso di vittoria superebbe anche i rivali di sempre Roger Federer e Rafa Nadal come titoli Major, raggiungendo quota 21

A un passo, anzi a tre set, dal Grande Slam e dalla storia del tennis. Novak Djokovic supera Alexander Zverev in semifinale con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2 dopo oltre 3 ore e 30 minuti di battaglia e raggiunge la sua ottava finale in carriera agli US Open. Quella di domenica contro Daniil Medvedev sarà la più importante della carriera: Nole andrà a caccia del quarto titolo Major (su quattro) del suo magico 2021 e proverà a centrare un'impresa che il tennis maschile aspetta da 52 anni (Rod Laver, 1969). Non solo: in caso di vittoria il numero uno del mondo salirebbe a quota 21 Slam, staccando i rivali di sempre Roger Federer e Rafa Nadal.