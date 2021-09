ATP Tour, su Sky tennis non stop fino alle Finals

Nove settimane, otto tornei, da Metz a Parigi, passando per Sofia, Anversa, Vienna e la California, fino al gran finale tra Milano e Torino.

Sono già lontani i giorni in cui agli US Open Daniil Medvedev rovinava i sogni di gloria di Novak Djokovic, infrangendo il soffitto di cristallo che frenava la Next Gen negli Slam. Adesso, si riparte dalla Francia, proprio da Metz, dove da oggi -live dalle 16 su Sky Sport Tennis- saranno impegnati Sonego, Cecchinato e Mager. Poi si andrà verso il finale di partita, verso le ATP Finals, per la prima volta in Italia, di cui Sky Sport è Official Broadcaster. ATP Finals alle quali potrebbero esserci non uno, ma due padroni di casa: Matteo Berrettini, quasi sicuro di qualificarsi grazie ai punti ottenuti con la finale raggiunta a Wimbledon, e Jannik Sinner, che insegue Casper Ruud, Hubert Hurkacz e Felix Auger-Aliassime nella "race". Non una poltrona per due, ma due posti per quattro pretendenti. Pretendenti tra i quali non figura Rafa Nadal, che ha annunciato di aver già chiuso il 2021.