Chi è Marc Lopez

L'ex tennista e campione olimpico (a Rio nel 2016) nel doppio in coppia con Rafael Nadal è stato campione in doppio alle Finals 2012 (con Marcel Granollers) e al Roland Garros nel 2016 (con Feliciano Lopez). Per lui anche altre tre finali Slam: al Rolan Garros e allo Us Open del 2014 ancora con Granollers e allo Us Open del 2017 con Lopez. Nel dicembre 2021 ha fatto invece il suo debutto come allenatore, entrando a far parte del team di Rafael Nadal, decidendo di ritirarsi dal tennis agonistico a maggio dell'anno successivo.