Cambia l'orario della finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. Vista l'ipotesi pioggia sul Principato, gli organizzatori hanno deciso di anticipare la finale (inizialmente in programma per domenica alle ore 15) alle ore 12 di domenica 13 aprile. "A causa delle previsioni meteo per domenica - si legge dalla nota diffusa sui social - in consultazione con i dirigenti dell'ATP, gli organizzatori del torneo hanno deciso di programmare la finale singolare alle 12:00 sul campo Rainier III per offrire la migliore opportunità di completare con successo questa incredibile edizione del 2025".