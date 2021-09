Berrettini e Sinner giocheranno insieme il doppio

I due talenti azzurri faranno coppia in doppio al Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 7 al 17 ottobre (visibile su Sky Sport). Un probabile esperimento in vista dell'appuntamento di Coppa Davis di fine novembre. In campo ci sarà anche la coppia formata da Fognini e Sonego

Prove tecniche di Coppa Davis a Indian Wells. Nel torneo Atp Masters 1000 che si giocherà in California al 7 al 17 ottobre Matteo Berrettini e Jannik Sinner faranno coppia in doppio, competizione nella quale saranno in gara insieme anche gli altri due top player azzurri, ovvero Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Lo si evince dall’entry list ufficiale e la chiave di lettura più logica è quella appunto di verificare in un appuntamento di alto livello, con in campo tanti big del circuito e i migliori interpreti della specialità, le possibili alchimie tra i giocatori papabili per rappresentare l’Italia a fine novembre a Torino. Un "test" che non è stato possibile effettuare, ad esempio, alle Olimpiadi di Tokyo per via dell'infortunio muscolare rimediato da Berrettini a Wimbledon, con conseguente forfait, e della precedente rinuncia ai Giochi di Sinner. Viene normale pensare che capitan Filippo Volandri per il suo esordio sulla panchina azzurra non intenda lasciare nulla di intentato, considerando che al momento l’Italtennis al maschile può contare su tre top 25 e quattro giocatori nei primi 35 (Fognini è numero 32 del ranking), a cui si aggiunge un Lorenzo Musetti 57° e altri quattro tennisti nella Top 100 (nove gli azzurri al momento nell’elite del circuito mondiale). In doppio in California sarà presente anche Simone Bolelli - ormai dedito a tempo pieno solo a questa specialità - con l'argentino Maximo Gonzalez