Jannik Sinner ai quarti del torneo di Sofia : il 20enne di Sesto Pusteria, n.14 ATP e prima testa di serie del seeding, ha battuto 6-2, 7-6 il bielorusso Egor Gerasimov , n.112 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Comincia dunque nel migliore dei modi la difesa del titolo del 250 bulgaro , primo titolo vinto in carriera da Jannik esattamente dodici mesi fa. La corsa al back-to-back, che comprende anche punti preziosi in vista delle ATP Finals, prosegue venerdì con la sfida all'australiano James Duckworth , n°56 del ranking: 1-1 i precedenti, con l'aussie che si è imposto lo scorso agosto a Toronto. Il match in diretta venerdì, non prima delle 18, su Sky Sport Tennis .

Venerdì nei quarti Mager sfida Monfils

leggi anche

Mager vola ai quarti a Sofia, Seppi ko al 1° turno

Venerdì in campo anche Gianluca Mager. Il 26enne sanremese, n.78 ATP, dopo aver eliminato Adrian Mannarino e Miomir Kecmanovic, n.62 del ranking, sfiderà per un posto in semifinale il francese Gael Monfils. Il 35enne parigino, n.20 ATP e secondo favorito del seeding, non ha ancora giocato un match a Sofia visto che l'avversario che avrebbe dovuto affrontare all'esordio (direttamente al secondo turno), il bielorusso Ilya Ivashka, n.45 ATP, ha dato forfait. Tra Mager, per la quinta volta in carriera tra i migliori otto in un torneo ATP, la prima sul veloce indoor, e Monfils non ci sono precedenti. Il match in diretta venerdì, non prima delle 15.30, su Sky Sport Tennis.