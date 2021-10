Matteo Berrettini sfida Taylor Fritz per un posto in ottavi di finale a Indian Wells. Il vincitore del match affronterà giovedì Jannik Sinner. Nella notte italiana Fognini cerca l'impresa contro il greco Tsitsipas, terza testa di serie del seeding. Il match in diretta su Sky Sport Tennis

SINNER AGLI OTTAVI, ISNER SI RITIRA