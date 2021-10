Jannik Sinner agli ottavi di Indian Wells senza giocare nemmeno un quindici: il suo rivale di 3° turno John Isner si è infatti ritirato per motivi personali. L'americano diventerà padre per la terza volta: "Devo andare dalla mia famiglia, ci sono cose più importanti del tennis". Per Jannik punti preziosi in vista della Race alle Finals e un derby contro Berrettini sempre più a tiro

La vittoria più facile in carriera garantisce a Jannik Sinner un posto negli ottavi a Indian Wells. Il numero 14 del mondo e decima testa di serie, sfrutta infatti il ritiro di John Isner. Lo statunitense ha infatti lasciato il torneo per motivi personali: a ore diventerà papà per la terza volta. "Devo essere con la mia famiglia - ha detto Isner - è molto più importante del tennis". Per Sinner arrivano punti importanti anche in vista delle Finals, dove prosegue la caccia a uno degli otto posti disponibili. L'azzurro allunga su Auger-Aliassime, fuori a sorpresa al debutto, e tiene testa a Ruud, in attesa del match di Hurkacz. In caso di successo di Berrettini contro Fritz, giovedì agli ottavi andrà in scena il derby tutto italiano tra i due migliori azzurri del ranking.