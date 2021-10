Prende il via giovedì sera il penultimo Masters della stagione, tutto da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW. Quattro azzurri teste di serie, Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini, che proveranno a contendere il titolo ai favoriti Medvedev, Tsitsipas, Zverev e Rublev

Il grande tennis su Sky con il torneo maschile di Indian Wells, negli Stati Uniti, al via giovedì 7 e che si chiuderà nella notte italiana tra il 17 e il 18 ottobre. Evento Masters 1000, in programma sul cemento del Tennis Garden della città californiana, verrà proposto in diretta su Sky e in streaming su NOW e il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis. La “squadra” tennis di Sky Sport che commenterà il torneo sarà composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Zancan, Fabio Tavelli, Dario Massara e Nicolò Ramella, mentre al commento si alterneranno Paolo Bertolucci, Raffaella Reggi, Laura Garrone, Claudio Mezzadri e Laura Garrone. Inoltre, uno Studio Tennis, in onda tutti i giorni anche su Sky Sport 24, anticiperà l’inizio delle giornate di gara. Conduzione affidata a Eleonora Cottarelli, in compagnia dei talent di tennis di Sky Sport che si alterneranno in studio.