"Alcaraz ha risposto sempre da molto lontano contro la mia prima e, dopo il primo set, si è messo ancora più dietro. Così era sempre più difficile ottenere punti diretti con il servizio, viste anche le condizioni di gioco. Allora mi son detto: perché non provare e vedere se magari riesco a farlo venire un po' più avanti?". Così Andy Murray si è difeso dopo i fischi e le polemiche per l'ace 'da sotto' fatto l’altro giorno ai danni della promessa Carlos Alcaraz sul cemento californiano di Indian Wells. Il 34enne, ex n.1 al mondo (oggi n.121 nel ranking), non aveva mai servito in questo modo nel circuito Atp e ha colto alla sprovvista il 18enne spagnolo (n.38 Atp), battuto poi per 5-7, 6-3, 6-2.