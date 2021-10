Paula Badosa è la nuova regina di Indian Wells. La spagnola batte 7-6, 2-6, 7-6 Vika Azarenka nell'atto conclusivo del torneo statunitense e vince per la prima volta in carriera un Master 1000, la prima iberica a trionfare sul cemento californiano del BNP Paribas Open dopo le due finali perse da Conchita Martinez nel 1992 e 1996. Con questo successo, la 23enne nata a New York che spera di emulare l'idolo Maria Sharapova sale all'ottava posizione in classifica e mette una serie ipoteca sulla sua partecipazione alle WTA Finals di Guadalajara. È stata una finale bellissima, ricca di colpi spettacolari e tanti errori, incerta fino all'ultimo. Primo set molto equilibrato e lunghissimo (un'ora e 18 minuti) deciso al tie-break, netta invece la reazione della bielorussa nel secondo. Nel terzo la Badosa spreca tantissimo, ma non quanto l'avversaria, che è stata a due punti dal trionfo e ha commesso un doppio fallo 'sanguinoso' nel tie-break del terzo parziale. Sfuma, per Vika il record di tre vittorie a Indian Wells dopo i successi del 2012 e 2016. Chiude in bellezza la spagnola che in passato ha dovuto combattere contro una terribile depressione ed era al n. 70 del ranking soltanto pochi mesi fa, protagonista di una cavalcata pazzesca in California (sconfitte in sequenza Yastremska, Gauff, Krejcikova, Kerber e Ons Jaber in semifinale) e ora a un passo dal sogno delle Finals messicane.