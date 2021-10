Cameron Norrie completa la sua settimana magica e trionfa a Indian Wells, penultimo Masters della stagione che si è disputato sul cemento in California. Il tennista britannico, 21^ testa di serie del seeding, ha superato in finale Nikoloz Basilashvili (29 del tabellone) con i parziali di 3-6, 6-4, 6-1. Per Norrie si tratta del primo trionfo in carriera in un 1000, il secondo della stagione dopo Los Cabos. Con questo successo, il britannico (primo a imporsi a Indian Wells) scala posizioni in classifica ATP e da oggi passa al 16° posto, suo best-ranking. Non solo, balzo importante anche nella 'Race' alle ATP Finals di Torino, dove al momento è 10°, con l'ultimo posto disponibile, occupato dal polacco Hurkacz, a soli 155 punti, dopo aver superato l'italiano Jannik Sinner.