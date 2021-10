ATP Anversa al via oggi su Sky: la guida tv

Scatta oggi ad Anversa l'Europea Open, uno degli ultimi appuntamenti prima delle Finals di Torino. In campo anche Jannik Sinner, a caccia di punti preziosi per entrare nella lista degli otto Maestri. Al primo turno subito derby azzurro tra Musetti e Mager. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport Tennis

Nemmeno il tempo di rifiatare dall'abbuffata di Indian Wells ed è già tempo di tornare in campo su Sky con il grande tennis. Parte oggi l’ATP 250 “European Open”, in programma fino a domenica 24 ottobre sui campi in cemento della Lotto Arena di Anversa, in Belgio. Tutte le giornate di gara potranno essere seguite in diretta su Sky, il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis, e in streaming su NOW. Telecronache dei match di Elena Pero, Luca Boschetto, Fabio Tavelli, Alessandro Lupi e Nicolò Ramella, mentre il commento sarà affidato a Claudio Mezzadri.